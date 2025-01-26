Adıyaman il genelinde narkotik suçlarla mücadeleye yönelik denetimler hız kesmiyor.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri, Yunus ekipleri ve narkotik köpeği “Cadı”nın da katılımıyla şehrin dört bir yanında gerçekleştirilen uygulamalarda parklar, bahçeler, konteyner kentler ve metruk binalar titizlikle kontrol ediliyor.

Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen denetimlerde, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi hedefleniyor.

Özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar ve şüpheli görülen yerlerde yapılan aramalar, narkotik köpeği Cadı’nın desteğiyle daha etkin bir şekilde sürdürülüyor.

Yetkililer, bu tür uygulamaların toplum huzurunu sağlamak ve uyuşturucu suçlarını engellemek amacıyla kesintisiz bir şekilde devam edeceğini belirtirken, halktan şüpheli durumları emniyet birimlerine bildirmeleri konusunda destek istedi.