Adıyaman’da, eğitim-öğretim döneminin güvenli ve huzurlu bir ortamda devam edebilmesi için denetim faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Çocuk Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde ve servis güzergâhlarında kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da denetimler kapsamında okul servis araçları ve şoförleri titizlikle incelenirken, trafik güvenliğini artırmaya yönelik çeşitli önlemler de alınıyor. Öğrencilerin maruz kalabileceği her türlü olumsuz durumun önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, velilerin ve eğitimcilerin de desteğiyle güvenli bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Yetkililer, denetimlerin eğitim dönemi boyunca devam edeceğini belirterek, okul çevrelerinde şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların emniyet birimlerine bildirimde bulunmalarını istedi.