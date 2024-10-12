Adıyaman Merkez Fatih Mahallesi’nde, itfaiye binası arkasında meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.Adıyaman Sanal Haber / ADIYAMAN (İGFA) - İddaya göre; Kaza öğle saatlerinde yaşanan kazada, motosiklette bulunan iki kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Hafif yaralanan iki kişi, tedbir amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. İlk değerlendirmelere göre, kazanın dikkatsizlik ve hız nedeniyle meydana geldiği düşünülüyor. Soruşturma devam ediyor.