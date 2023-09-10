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Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Ekiplerin yaralıya ilk müdahaledesi sonrasında ağır yaralı sürücü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Durumu gören bir vatandaş 112 Acil Servis ekiplerini aradı.

Adıyaman'da geç saatlerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Otomobil sürücüsünün ağır yaralı olarak sevk edildiği hastanede tedavisi sürüyor. ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Adıyaman'da Esentepe Mahallesi Atatürk Ormanı yolunda seyir halinde ilerleyen ismi öğrenilmeyen otomobil sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada ismi öğrenilmeyen otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

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