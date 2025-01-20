Adıyaman’da, 17 yaşındaki bir gence para karşılığında silahlı saldırı düzenleyen ve yaralanmasına neden olan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, bir hafta önce Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Parkı yakınlarında meydana geldi.

Kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki A.M.’ye bir araç içerisinden silahla ateş açıldı. Bacağından yaralanan A.M., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan olay sonrasında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlatırken, incelemelerde, şüphelilerin İstanbul’dan Adıyaman’a geldikleri, araç plakalarını değiştirerek park halindeki bir başka otomobilin plakalarını çaldıkları ve olay sırasında kar maskesi kullandıkları tespit edildi.

Ekipler, Kastamonu’ya kaçan şüphelilerin izini sürerken yapılan operasyonla O.D., E.İ., S.K., M.Ş. ve B.D. adlı şahıslar Kastamonu’da yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan tabanca ve kar maskeleri ele geçirildi.

Adıyaman’a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme kararıyla O.D., E.İ. ve B.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Ş. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın arkasında, A.M.’nin yakınları ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin yaklaşık iki yıl önce yaşadığı silahlı kavga olayının intikamını almak için bu saldırıyı organize ettiği öğrenildi.