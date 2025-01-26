Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amirliği’nde 28 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen menfur saldırıda şehit olan Başkomiser Kamuran Üçgül ve Komiser Gökhan Özer’in davasında karar açıklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da görülen duruşmada, sanık Süleyman Uğur Şahin, iki kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık, diğer polis memurlarına karşı gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle ayrıca silahla tehdit suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında görülen dava, saat 15.00’te sona erdi. Şehit polislerin aileleri ve meslektaşları kararı gözyaşlarıyla karşılarken, mahkeme salonunda duygusal anlar yaşandı.

Adaletin tecelli ettiğini ifade eden şehit aileleri, sanığa verilen cezadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, “Evlatlarımızın kanı yerde kalmadı” dedi.