Adıyaman'da yıkılan, ağır veya orta hasarlı tesisler olduğuna işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adıyaman'da ilçeler ile birlikte faal olan 4 OSB'de 54 yıkılan orta ya da kısmen ağır hasarlı bina, 98 az hasarlı tesis bulunduğuna dikkati çekerek, il genelindeki sanayi hasarının 7 milyar liranın üzerinde olduklarını hesap ettiklerini söyledi.ADIYAMAN (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, depremden etkilenen sanayicilerle Adıyaman’da buluştu.

Sanayicilerin taleplerini dinleyen Bakan Varank, yeni yatırımları teşvik etmek için, depremlerin ağır yıkıma yol açtığı ilçeleri Cazibe Merkezleri Programı'na dahil ederek yapılacak tüm yatırımları en üst teşviklerden faydalandıracaklarını söyledi.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) düzenlenen sanayiciler ile istişare toplantısında konuşan Varank, toplantıdaki konuşmalara ilişkin detayları bakanlığın resmi internet sitesi aracılığıyla aktardı.

YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Adıyaman'da da diğer afet bölgelerinde olduğu gibi çok büyük bir yıkım yaşandığını vurgulayan Bakan Mustafa Varank, elbette yitirilen canları geri getirmenin mümkün olmadığını ama geride kalanların acısını dindirmek, yaralarını sarmak için elimizden gelenin en fazlasının yapılacağının kimsenin şüphesi olmamasını istedi. "Sizleri asla yalnız bırakmayacağız" diyen Bakan Varank, "Ülkemizde yaşadığımız önceki felaketlerde nasıl yaptıysak, burada da binalarıyla, iş yerleriyle, altyapısıyla, üstyapısıyla yeni, güvenli yerleşim yerlerini yeniden tesis etmek boynumuzun borcu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak öncelikle deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan her türlü makineyi ve malzemeyi Türkiye'nin dört bir yanından tedarik ederek bölgeye yönlendirdiklerini belirten Varank, destek olan tüm sanayicilere, OSB'lere teşekkür etti. Bu arada deprem bölgesindeki sanayinin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla ekiplerin OSB'lerin sanayi siteleri veya bireysel üretim yapan fabrikalarda hasar taramasını tamamladığını belirterek, afet bölgesindeki 11 ilde bulunan 34 OSB'nin 7'sinin altyapısında kısmi hasarlar meydana geldiğini kaydetti.

Deprem bölgesindeki OSB'ler ve sanayi sitelerinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı 5 bin 600 tesis bulunduğuna vurgu yapan Bakan Varank, "Bunun dışında kalan 33 bin tesisimizde ise ekseriyetinde düşük kapasite ve kısmi olmak üzere üretimler başladı ve devam ediyor. Altyapı, bina hasarı, makine hasarı ve stok hasarına yönelik maliyetin 170 milyar liranın üzerinde olduğunu öngörüyoruz" dedi.

SANAYİ HASARI 7 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE

Adıyaman'da 171 fabrikanın felaketi hasarsız atlattığını ayrıca faal 6 sanayi sitesinde de yıkılan küçük sanayi esnafımızın dükkanları mevcut olduğuna dikkati çeken Bakan Varank, "OSB ve sanayi sitesi dışındaki üretim tesisleriyle birlikte Adıyaman'daki sanayi hasarının 7 milyar liranın üzerinde olduğunu hesap ediyoruz" diye konuştu.

YENİDEN İNŞA

Bakan Varank, Adıyaman genelinde altyapıyla ilgili sıkıntıları önemli ölçüde çözdüklerini dile getirerek, zarar gören her bir fabrikayı, her bir işletmeyi, her bir dükkanı tekrar ayağa kaldırmaya çalışacaklarının sözünü verdi.

OSB ve sanayi sitelerinin Bakanlığa olan kredi borçlarını bir yıl ertelediklerini aktaran Varank, afet bölgesinde uygun bulunan alanları deprem kriterlerini de gözeterek sanayi alanı olarak hızlıca ilan edeceklerini belirtti. Varank, bu alanlarda ivedilikle yeni sanayi tesisleri ve iş yerleri inşa edeceklerini, yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı sanayi iş yerlerinin zemin uygunluğuna göre yerinde yeniden inşa edilmesi için de destek sağlayacaklarını kaydetti.

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI

Afet bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için yapılacak yeni yatırımların önemine değinen Varank, "Yeni yatırımları teşvik etmek için, depremlerin ağır yıkıma yol açtığı ilçelerimizi Cazibe Merkezleri Programı'na dahil ediyoruz. Böylece yapılacak tüm yatırımları en üst teşviklerimizden, yani 6. Bölge Teşviklerinden faydalandıracağız." ifadelerini kullandı.

1,5 MİLYON TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Bakan Varank, ayrıca KOBİ'lerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldıklarını, işletmenin ve aldığı hasarın büyüklüğüne göre KOBİ'lere 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlayacaklarını, yine afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesine yönelik çalışmaların da başlatıldığını sözlerine ekledi.