Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'ın Tut ilçesinde sel felaketinde kaybolan 2 vatandaşı bulmak için çalışmaların titizlikle devam ettiğini duyurdu.ADIYAMAN (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman K10 - P2 konteyner ve prefabrik alanında basın açıklaması yaptı.



6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya çalışırken, Adıyaman ve Şanlıurfadaki sel baskınlarıyla bir kez daha sarsıldıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, bölgede yıllardır görülmemiş yoğunluktaki yağış dolayısıyla Tut ilçesinde 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Kayıp 2 kişiyi bulmak içinse çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. AFAD ekiplerimiz, jandarmamız, polisimiz, sağlıkçılarımız, itfaiyecilerimizden oluşan 522 personel ile ilk andan itibaren; 73 araç, 18 bot, 63 pompa ve 31 dalgıç ile arama kurtarma, tahliye ve nakil gibi gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

6 Şubat depremlerinin ardından pek çok sıkıntıyla karşılaştıklarını ancak durmadıklarını ve yorulmadıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, depremin ilk gününden beri bütün birimlerden her unvanda personelin AFAD koordinasyonunda 7/24 görev yaptığını ve yapmaya devam ettiğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, 35 bin 250'si arama kurtarma uzman personeli olmak üzere 271 binin üstünde personelle deprem bölgelerinde özverili bir çalışma yürüttüğünü belirterek, yaşanılan felaketin izlerini bir daha yaşamamak üzere mücadelelerine tüm güçleriyle devam ettiklerini kaydetti.

Şu anda Adıyamanda yaklaşık 264 bin vatandaşa geçici barınma sağladıklarını, 248 bini çadırlarda 15 bin kadar vatandaşın da yurt, okul, okul pansiyonları ve konteynerlerde kaldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bu aşamada çadırlar yalnızca bir ara formül. Asıl amacımız konteyner ve prefabrik kentleri bir an önce yaygınlaştırmaktır" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, hızlıca herkesi konteyner kentlere taşımak ve kalıcı konutları yapılana kadar buralarda daha düzenli bir hayat sunmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, "Sadece Adıyaman merkezde 21 alanda yaklaşık 18 bin 500 yaşam konteyneri ve prefabrik kuruyoruz. 2 bin 618 konteynerin kurulumunu tamamladık. 2 bin 793 konteyner ve prefabriğin kurulumu tamamlanmak üzere. Kurulumu tamamlanan konteynerlere ailelerimizi hızla yerleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştirmek ve hayatın onlar için bir nebze olsun normale dönmeye başlaması bizi biraz olsun sevindiriyor. İnşallah bu sayı hızla artacak ve hayatın normal akışına daha da hızlı dönmeye başladığına şahit olacağız. Yaşadığımız bu acı günleri tarihe hep birlikte gömeceğiz" diye konuştu.