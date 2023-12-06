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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarında sürücü ismi öğrenilmeyen 02 ADD 328 plakalı minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, takla attı.

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