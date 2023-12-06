Adıyaman'da seyir halindeki minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Can kaybının yaşanmadığı olayda, araçta maddi hasar meydana geldi.ADIYAMAN (İGFA) - Kaza, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğriçayı civarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarında sürücü ismi öğrenilmeyen 02 ADD 328 plakalı minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, takla attı.
Can kaybının yaşanmadığı kazada, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.