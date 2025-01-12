Adıyaman'da seyir halindeki otomobilin aniden alev aldı. Aracı durdurarak kendini dışarıya atan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’ın Atatürk Bulvarı, Yunus Emre Mahallesi üzerinde seyir halinde olan 01 CTS 57 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı.

Alınan bilgiye göre ismi öğrenilemeyen sürücü, aracı durdurarak hemen dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, araçtaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.