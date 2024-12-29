Adıyaman’da, İtfaiye Kavşağı’nda iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavga, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da meydana gelen olay, bir aracın önünde başladı ve kısa sürede çevrede paniğe neden oldu.

Kavga sırasında bıçak ve silahların kullanıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin bölgede olması, olayın kontrolden çıkmasını engelledi.

Kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.