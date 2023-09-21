Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, bir şahsın yasa dışı kenevir ektiği tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendiADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Adıyaman'da düzenlenen operasyonda “1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 42 adet mermi ile 150 gram kubar esrar’’ ele geçiridi.

Gözaltınan alınan şahıs sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.