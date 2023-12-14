Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün KOM ekipleriyle birlikte sürdürdüğü titiz operasyonda tarihi eser satışı ve temini yaptığı belirlenen bir şüpheli, elindeki tarihi eserlerle birlikte yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tarihi eser satış ve temini yapan şahıslara yönelik araştırmalarda H.A.D isimli şahsın ikametinde yaptığı aramada farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 27 adet sikke ve obje ile birlikte 1 adet el dedektörü, 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

H.A.D adlı şahıs hakkında 2863 SKM Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelinin işlemleri sonrasında adliyede sevk edilmesi bekleniyor.