Bunlar da ilginizi çekebilir

Alınan bilgilere göre bölgede operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, örgüt mensuplarına kuryelik yaptığı iddia edilen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde DBP'nin İlçe Başkanlığını yürüten Z.M'yi gözaltına aldığı öğrenildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.