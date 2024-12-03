Adıyaman’da, terör örgütü PKK’ya yönelik propaganda yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi’nde bir aracın seyir halindeyken yüksek sesle PKK’ya ait olduğu değerlendirilen müzikler dinlediği belirlendi.

Polis ekipleri, araçta bulunan H.B., S.C. ve E.C. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yetkililer, terör örgütü propagandasına yönelik mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.