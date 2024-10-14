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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da bin 653 ailenin gaz dönüşümü yapıldı

Konya'da bin 653 ailenin gaz dönüşümü yapıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Altınşehir Köprü Kavşağı'nda yaşandı.

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