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Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Leblebici’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Adıyaman’ın Yeni Mahalle Koşu Parkı civarında meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, 02 AEK 487 plakalı motosikleti kullanan 53 yaşındaki Mehmet Leblebici, yolda biriken su ve buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybetti.

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