Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 71 şüpheliden 3'ü tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Ekim 2024 tarihleri arasında uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik Adıyaman il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar düzenledi.

Yapılan operasyonlarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve suçtan elde edilen gelir ele geçirilerek büyük bir başarıya imza atıldı.

Operasyonlar sonucunda, 2508 gram bonzai, 1430 ml aseton, 222 sentetik hap, 116 gram skunk, 72 gram metamfetamin, 58 gram kubar esrar, 11 gram toz esrar, 9 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 gram bonzai hammaddesi ve 1 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 25.600 TL’ye de el konuldu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği bu operasyonlarda toplam 71 şüpheliyi yakalayarak uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarıya imza attı. Yakalanan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslarla ilgili adli süreç ise devam ediyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Jandarma, toplum sağlığını tehdit eden unsurlara karşı kararlılıkla mücadele etmeye ve benzer operasyonları yürütmeye devam edeceğini vurguladı.