Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenledi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda:

23 gram bonzai, 6 gram kubar esrar, 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda 15 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlemler başlatıldı.

Yetkililer, gençleri uyuşturucudan korumak ve toplumsal huzuru sağlamak amacıyla bu tür operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtilirken ''Halkın huzuru için yapılan çalışmalara vatandaşların da destek olması ve şüpheli durumları bildirme'' çağrısında bulunuldu.