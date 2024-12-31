Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman merkez ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda:

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.