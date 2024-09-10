Adıyaman'da gerçekleştirilen operasyonda 448,15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman il Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerİ tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda Y.T isimli birkişinin eivnde yapılan aramada net ağırlığı 200,9 gram olan, ayrıca satışa hazır şekilde ayrı ayrı paketlerde hazırlanmış toplamda 247,25 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Y.T. gözaltına alınırken gerekli yasal işlemlere başlanmıştır.

Konu ile ilgisi olduğu tespit edilen bir şahıs hakkında yakalama kararı alındı.