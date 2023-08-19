6 Şubat depreminin hemen ardından Adıyaman'da çadır kentlere yerleştirilen 'hak sahibi' depremzedelerin tamamı konteyner veya prefabrik kentlere yerleştirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da çadır kentlerin yerini konteyner ve prefabrik kentler aldi. Hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların tamamı prefabrik ve konteyner kente yerlşetirildi. Yabancı uyruklular ise daha önce Şanlıurfa karayolu üzerinde kurulan yeni yaşam alanına taşınmaya başladı.

Adiyaman Valisi Osman Varol, basın mensuplaryla bir toplantı yaparak 6 Şubat depreminin ardindan gelinen süreç hakkinda açiklamada bulundu.

Polis Evi'nde basin mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Osman Varol, "17 bin 115 tane ailemiz geçici barinma merkezlerimizdeki ünitelerimizde yani prefabrik veya konteynerlerde yaşamını sürdürüyor. Bir taraftan da bitirdikçe, kurulum yaptikça, alt yapilarini ve esyalarini tamamladikça diger vatandaslarimizi bu konteynerlere almaya devam ediyoruz. Burada şunu özellikle söyleyeyim. Asil hak sahiplerinin konteynerlere yerleştirilmesi bitti. KK yurtlarını, okul pansiyonlarımızı boşalttık. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda kalan depremzede vatandaşımız kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çadır kente kalan vatandaşımız yok. Kamu tesislerinde kalan vatandaşımız yok. Özel durumu gerekçesiyle, hastalık için, köyden beldeden gelmiş, burada bir yerlerde misafir olanları söylemiyorum. Bu konuda istediğimiz noktaya getirdik. Ama halen şehrimizde üç tane çadır kentimiz var. Burada da Suriyeliler var. Suriyeliler için de daha once göç dalgası başladığı dönemde yapılan Şanlıurfa yolundaki kamp alanını belirledim. O kamp alanında hazırlıklar yapılarak onları da oraya taşımaya başladık" diye konuştu.

Vali Osman Varol, ağır hasarli binalarda yıkım oranının ise yüzde 44 olduğunu kaydetti.