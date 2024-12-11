Adıyaman’da, Yeni Adliye Karşısı Yavuz Selim İlkokulu önündeki KASK yaya geçidinde gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı.ADIYAMAN (İGFA) - Motosiklet sürücüleri ve yayalara yol vermeyen araçlara yönelik yapılan uygulamada, 20 sürücüye toplamda 20 bin 135 TL para cezası kesildi.

Yetkililer, denetimlerin yaya güvenliğini sağlamak amacıyla artırılacağını belirtti. Trafik ekipleri, sürücülerin yaya geçitlerine duyarlı olmasının, kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vatandaşlar ise bu tür denetimlerin devam etmesini, özellikle okul bölgelerinde daha fazla önlem alınmasını talep ediyor.