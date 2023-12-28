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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus ekipleri il genelinde 7 gün 24 saat şok uygulamalar yapıyor.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Yunus ekipleri, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat şok uygulamalar yapıyor.

Motorize ekipleri 7/24 halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerde kentte belirli noktalarda devriye görevinde bulunuyor.

Mahallelerde halkın daha güvenli hareket edebilmesi amacıyla gece saatlerinde denetimlerini hız kesmeden sürdürüyorlar. Adıyaman’da birçok olaya da müdahale eden motosikletli ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği alanlarda ve suçluların kullanabileceği tenha yerlerde denetim ve tedbirlerini artırıyor.