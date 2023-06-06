Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre Adiye Sarayı içerisinde husumetli iki taraf arasında çıkan kavgada bir kişi göğsünden bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Kavgada ağır yaralanan şahıs polis aracı ile hastaneye götürülürken, yaralı şahsın yakınları adliye önünde uzun süre feryat etti.

Olay, Aydın Adliye Sarayı’nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, duruşma için adliyeye gelen husumetli iki taraf adliye koridorlarında birbirleriyle, tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine saldırdı. Yaşanan arbedede Aydın Devlet Hastanesi’nde çalıştığı öğrenilen Mehmet Ç. adliye içerisinde göğsünden bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Adliye’de Mehmet Ç.’yi bıçaklayan şüphelinin olaydan sonra pencereden atlayarak kaçtığı öğrenildi. Kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

“Yaralı polis aracıyla hastaneye yetiştirildi”

Yaşanan kavgada göğsünden bıçaklanarak ağır şekilde yaralanan Mehmet Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ambulans beklenmeden polis aracıyla hastaneye götürüldü. A.E. ve E.G isimli şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

"Yaralının yakınları feryat etti"

Yaşanan olaydan sonra yaralının yakınları adliye önünde uzun süre feryat ederek, yaşanan duruma tepki gösterdi. Polis ekipleri yaralı yakınlarını yatıştırmak için büyük uğraş verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.