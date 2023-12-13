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AK Partili Öztekin Buca Cem Evi Başkanı Hüseyin Gökçe'yi ziyaret etti.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - AK Parti Buca Belediye Başkan Aday Adayı Ekonomist Adnan Öztekin, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Buca sokaklarını karış karış gezen sorunları yerinde inceleyen Öztekin, Sivil Toplum Örgütleri ziyaretleri kspamında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kitap Kurdu programına katıldı. Öztekin, gençlri ve tüm öğrencileri okuma serüvenlerine katkı sunan tüm etkinlikleri sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.

Buca Cem Evi Başkanı Hüseyin Gökçe’yi ziyaret ederek görüş alış verişinde bulunan Öztekin, "Toplumların vazgeçilmez unsuru olan birlikte yaşama duygusuna sımsıkı sarılıyor, omuz omuza daha nice yolları yürümek üzere yola koyuluyoruz" dedi.

Buca’nın ve Bucalı’nın hizmette A kaliteyi hak ettiğini bu nedenle gece gündüz demeden projelerini hayata geçirmek için çalışacağını kaydeden Öztekin, “Buca ilçesinde doğmuş, Buca ilçesinde okumuş, Buca ilçesinde yaşayan öz Bucalı olarak ilçenin sorunlarını da sorunların nasıl çözüleceğini de çok iyi biliyorum. Kaybolan 15 yıldan dolayı çok çalışmamız gerektiğinin de bilincindeyim. Göreve geldiğimizde ilk icraatımız kurumsal yapıyı profesyonel hale getirmek olacaktır. Şuan ki CHP’li başkan belediyenin kurumsal yapısını alt üst ettiğinden ilk işimiz kurumsal yapıyı yeniden yapılandırmak profesyonelleştirmek, ehli personelimize özgüven vererek Bucamız için şevkle çalışmasını sağlamak olacaktır. Buca’mız AK Belediyecilik anlayışıyla A kalite hizmetle buluşacak" diye konuştu.