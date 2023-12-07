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Edirne'de AK Parti Teşkilat Başkanı Adnan Vural, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İl Genel Meclisi üyeliği aday adayı başvurusunu yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Aday adaylığı başvurusu ve siyasi geçmişi ile ilgili bir açıklama yapan Adnan Vural, 2002- 2014 yılları arasında partimizin yönetim kurulunda çeşitli görevler aldığını, 2014-2019 AK Partimizin takdiri ile aday gösterilerek halkımızın teveccühü ile İl Genel Meclisi'ne seçildiğini anlattı.

“HER ZAMAN KÖYLÜ İLE İÇİÇEYDİK”

Vural, İl Genel Meclisi Üyesi olduğu dönemdeki çalışmalarını anımsatarak, “İl Genel Meclisi Üyesi olduğum andan itibaren Keşan’ın 45 köyümüzün sorunlarının karşısında çözüm odaklı yaklaşırdık, köylerimizin sorunlarını nihayete erdirmek için; muhtarlarımız ile birlikte, yeri geldi valimizi, yeri geldi vekilimizi, yeri geldi il başkanımızı sıklıkla ziyaret ederdik. İl Genel Meclisi, kırsal kesimlerine hizmet etmekle görevlidir ve bu görevi kutsal bildik. Her zaman köylü ile iç içeydik. Derdi derdimiz, sorunu sorunumuzdur. İlçe teşkilatımız ile uyumlu bir şekilde köy ziyaretlerimizi seçimden seçime değil muhtarlarımızdan gelen talepler ve kendi programlarımız doğrultusunda her zaman köylerimizi ziyaret ederdik ve bu hususta içme suyundan altyapı kanalizasyon sorunundan meydan düzenlemelerine birçok sorunların karşısında çözüme ulaştırmak için var gücümüzle çalıştık" dedi.

İl Genel Meclisi üyeliği yaptığı dönemde her yıl Kasım ayında yaptığımız bütçe çalışması öncesi köy muhtaralarıyla yapılan toplantılar sonucunda Edirne’de en fazla bütçenin Keşan ve köylerimize ayrıldığını ifade eden Vural, "Allah tekrar bize nasip ederse köylerimizin eksikleri ne varsa tek tek tespit edip yapılması gerekeni yapmak için mücadele edeceğiz. Örneğin Mecidiye köyümüzün arıtma sistemi için Küçükdoğanca, Karasatı, Altıntaş, Karaali, Çobançeşme, Maltepe köylerimizin yazın su sorunları olamaması için ayrı bir grup kurmak için uğraşacağız. Sondaj vurulup su deposu yapılarak köylerimizi susuz bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sözüyle millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik ve halka hizmet Hakka hizmettir düsturuyla her daim milletimizin emrinde olmak için aday adaylığımı açıklıyorum. 2020 yılından bugüne kadar AK Parti teşkilat başkanlığı görevini sürdürdük. Keşan ve köyleri için partinin bir neferi olarak var gücüyle çalışmaya devam edecek bir kardeşinizim. Keşan’ımızın ihtiyaç ve taleplerini en iyi bilen biri olduğuma inanıyorum Bu yüzdendir ki Hükümetimiz ile vatandaşımıza köprü vazifesi yapmak adına bu kutlu yola yeniden revan olduk. Rabbim sorumluluklarımızın hakkını da vermeyi, hesabını da sormayı nasip etsin. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçiminde İl Genel Meclis üyesi aday adaylığımızın Keşan ve köylerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.