İlki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ADRA’FEST bu yıl; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Üniversitesi başta olmak üzere 6 ilçe belediyesi ve birçok kurumun desteğiyle uluslararası bir boyutta çok daha güçlü bir şekilde gerçekleştiriliyor. 17 Ağustos Cumartesi gününe kadar sürecek festival, kapılarını muhteşem bir klasik müzik konseriyle açtı.BALIKESİR (İGFA) - Her fırsatta Balıkesir’i, festivaller şehri yapacaklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; şehrin kültür, sosyal hayatına zenginlik ve renk katan aynı zamanda da en iyi şekilde tanıtımını sağlayan festivallere destek vermeye devam ediyor. İlki geçtiğimiz yıl Ören Adramytteion Derneği’nin yürütücülüğünde keman sanatçısı Cihat Aşkın’ın sanat yönetmenliğinde düzenlenen ADRA’FEST bu yıl; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Üniversitesi başta olmak üzere, ticaret odaları ve ilçe belediyeleri paydaşlığında yerel çok sayıda zeytinyağı ve turizm işletmesinin desteğiyle 30’un üzerinde kurumun iş birliğiyle çok daha güçlü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

DÖNÜŞÜM TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Ören Adramytteion Kazı Evi’nde klasik müzik konseriyle kapılarını açan ADRA’FEST, 17 Ağustos Cumartesi günü Burhaniye Ören Meydanı’nda kapanış konseriyle sona erecek.

Bu yıl “Dönüşüm” temasıyla yapılan Uluslararası ADRA’FEST kapsamında; 17 Ağustos Cumartesi gününe kadar Burhaniye, Ayvalık, Edremit, Gömeç, Havran ve Balıkesir merkezde toplamda 20 konser ve panelle 40’ın üzerinde atölye çalışması yapılacak.

SIRA DIŞI BİR MÜZİK MARATONU

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulama Oteli’nde her gün yapılacak ustalık sınıfları ve oda müziği-orkestra provaları ile ADRA’FEST bir müzik fabrikası gibi çalışarak bazı günlerde dört konsere kadar sıra dışı bir müzik maratonu yaşatacak. Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA) kapsamında 85 genç müzisyen sanatçılarımızın deneyimlerinden faydalanacak.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR KATILIYOR

Farklı milletlerden misafir olan sanatçılar; Aleksander Mekaev (piyano), Ani Schnarch (keman), Anton Niculescu (çello) Davida Alogna (keman), Itzhak Rashkovsky (keman), Olga Rotari (piyano) ile ülkemizin tanınan çok değerli müzisyenleri festival kapsamında muhteşem konserler verecek. Sahnede Cihat Aşkın’ın yanında; Ahmet Hamdi Zafer (şef), Barış Kerem Bahar (viyola), Burcu Hancı (soprano), Cem Babacan (piyano), Çağdaş Özkan (piyano), Dilbağ Tokay (çello), Gonca Bilget (keman), Hande Küden (keman), Melisa Uzunarslan (keman), Olga Rotari (piyano), Sela Can Dökmeci (kontras), Tarık Tal (şef), Teyfik Rodos (bas) ve Zeynep Simge Acunaz Eytemiz (keman) yer alıyor.