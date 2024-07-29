Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOFSED) ve Bursa Alternatif Spor Kulübü’nün (BASK) Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği 2024 Extreme Kupası ilk yarışı, adrenalin tutkunlarını buluşturarak iki gün boyunca unutulmaz anlar yaşamalarını sağladı.BURSA (İGFA) - Bursa’da sporun her branşının yapılabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Off Road tutkunlarını Bursa’da buluşturdu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda BASK tarafından gerçekleştirilen 2024 Extreme Kupası ilk yarışı, 27-28 Temmuz tarihlerinde Demirtaş barajı yanında düzenlendi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 15 adrenalin tutkunu yarışmacı, oluşturan engebeli parkurlarda araçlarıyla nefes kesen gösteriler yaptı. Sporcular sergiledikleri performansla tozu dumana katarken, izleyiciler keyifli anlar yaşadı. Macera tutkunları çeşitli engellerle zorlaştırılmış ağır parkurlarda 4x4 araçlarıyla hünerlerini sergiledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak, yarışmaya katılan tüm takımlara teşekkür etti. Demirtaş Barajında yanında yapılan etkinliğe Bursalıların da yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Azak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in destekleriyle Bursalıları farklı sporlarla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.



BASK Başkanı Ömer Burç, TOFSED tarafından 5 ayrı şehirde düzenlenen Extreme Kupası’nın ilk etabının Bursa’da yapıldığını belirtti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e verdiği destekler için teşekkür eden Burç, 15 yarışmacının iki gün boyunca zorlu parkurlarda insanüstü performans sergilediğini dile getirdi.

