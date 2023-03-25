Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi ile Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) Kuşadası Otel Restoran Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Fuarı’na katıldı.

Otel ekipmanları ve ev dışı tüketim sektörü (EDT) için yeni bir buluşma noktası olmayı hedefleyen ve 122 firmanın katılım sağladığı fuar çerçevesinde; ADÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başak Burcu Eke ve Davutlar MYO Öğr. Gör. Dr. Ahu Sezgin, ’Türk Kültüründe Ocak, Mutfak ve Kadim Yemekler’ konulu sunumlarını gerçekleştirdi.