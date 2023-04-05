Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Restoran’da verilen iftar yemeğine ev sahipliği yapan yeni rektör Prof. Dr. Bülent Kent, basın mensuplarına projeleri değerlendirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen iftar yemeğinde beraberindeki rektör yardımcıları ile ADÜ’nün yeni imajının tanıtımını yapan Rektör Kent, “Aydın Adnan Menderes Üniversitemiz, 2-3 bölümü olmamasına rağmen Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır. Bizim amacımız üniversitemizi bir araştırma üniversitesi haline getirmektir. Aydın zaten coğrafi olarak ilk üçe girebilecek bir şehirdir. Üniversite de ilk üç olmasa bile araştırma üniversitesi olabilecek altyapıya sahip. Biz bunu başarır mıyız bilemiyoruz ama bu altyapıya sahibiz. Biz bunun için yola çıkacağız. Bir de devir teslim töreninde söylediğim gibi tarım kenti olan Aydın’ı daha iyi yere getirebilmek için STK’larla çalışacağız. İncir gibi çok önemli tarımsal değere sahip Aydınımızı odalarla, borsalarla, iş dünyasının önde gelenleri ile işbirliği yaparak katma değer üreten bir il olması için gereken her türlü desteği vereceğiz" dedi.



“Hukuk Fakültesi açsak bile öğretim üyesi bulamayız”

Hukuk Fakültesi konusunda sorulan bir soruya açıklık getiren Rektör Kent, “Önemli olan fakültelerin açılması değil o fakültenin öğretim kadrosunun doldurulmasıdır. Bu konuda sıkıntı yaşayan çok sayıda üniversite örneği var. Bir hukukçu öğretim üyesi en az 7-8 yılda yetişiyor. Bu da fakülteleri sıkıntıya sokuyor. Genelde emekli olanlar vakıf üniversitelerine gidiyor. Şu an Hukuk Fakültesi açmış olsak öğretim üyesi bulamayacağız” diye konuştu.



Üniversitenin hibrit eğitime başladığını ve öğrencilerin merkez kampüsteki yurtlara gelebileceğini ifade eden Rektör Kent, “İsteyen öğrencimiz yüz yüze, isteyen öğrencimiz de online eğitime devam edebilir. Sorunsuz bir şekilde eğitime hazırız” ifadelerini kullandı.



“Geçmiş geçmişte kaldı”

Önceki dönemlerde yaşanan sıkıntılarla ilgili bir soruya da yanıt veren Rektör Kent şunları söyledi; “Biz öncesine değil bundan sonrasına bakacağız. Geçmiş geçmişte kaldı, biz geçmişle uğraşmayacağız. Üniversiteler nezaketin, hoşgörünün en yüksek olduğu akademik bir ortamdır. Biz iyi hizmetler yaparak üniversitemizin imajını düzelteceğiz."



İftar yemeği, soru ve cevapların ardından sona erdi.