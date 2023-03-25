Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rekombinant DNA ve Rekombinant Protein Uygulama ve Araştırma Merkezinde (REDPROM) bakteriyofajlarla çalışma yöntemlerinin yaygınlaşması için düzenlenen I. Bakteriyofaj Kursu’na, farklı üniversitelerden ve merkezlerden 24 kursiyer katıldı.

Bakteriyofaj kursunda; Abdulkerim Karaynir, Bülent Bozdoğan, Hanife Salih Doğan, Mehmet Aytar, Melis Yalçın, Rümeysa Gülsu Özkan, Sahd Ali, Yunus Doğan ve Zeynep Erdem Aynur eğitimci olarak görev aldı. Düzenlenen kurs; tıp, veteriner, gıda, ziraat, biyoloji ve eczacılık gibi farklı disiplinlerin çalışma alanına giren bakteriyofajlar konusundaki çalışmaların yaygınlaşmasına katkılar sundu.