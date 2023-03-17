Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ADÜ Rektörlüğüne atanan Hukukçu Prof. Dr. Bülent Kent, düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı. Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan ADÜ’nün yeni Rektörü Prof. Dr. Kent, "Devlette devamlılık esastır. Üniversitemizi daha ileri noktalara taşıyacağız. Üniversitemizi önce ülkemizde, sonra dünyada daha üst seviyelere taşıyacağız. Çağın değişen koşullarına ayak uydurup, gelişen teknoloji takip edeceğiz. Hepimiz için bu dönemin huzur ve mutluluk içinde geçmesini diliyorum" dedi.

Adnan Menderes Üniversitesinin (ADÜ) 7. Dönem Rektörü olarak görev süresini tamamlayan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, düzenlenen törenle görevini Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni atanan Prof. Dr. Bülent Kent’e devretti. Devir teslim töreninde uzun bir konuşma yapan Prof. Dr. Aldemir, belli bir kesim tarafından kendisine ve kurumuna yönelik itibarsızlaştırma çalışmaları yapıldığını ileri sürerek bu yönde çalışanları kınadığını dile getirdi.

Devir teslim törenine öğretim üyeleri ve davetliler yoğun ilgi gösterirken, törene milletvekillerinden sadece AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı’nın katılması dikkat çekti.

Adnan Menderes Üniversitesinin tanıtım videosunun izletilmesi ile başlayan programda Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversitenin kendisi için büyük bir yuva olduğunu söyledi. Görev süresi boyunca çok çalıştığını kaydeden Prof. Dr. Aldemir, "Rabbim nasip etti, rektör olarak görev yaptım. Beni okutan, bana iş veren ve kariyer basamaklarında en büyük desteği veren devletime, borcumu ödeme fırsatı verildiği için çok teşekkür ederim. Görev sürem içerisinde üniversitemize birçok birincilikler kazandırdık. Önemli başarılara imza attık" diyerek, yeni rektör Prof. Dr. Bülent Kent’e görevinde başarılar diledi.

Prof. Dr. Aldemir, görevi devrettiği üniversitenin 8. Dönem Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent’e rektörlük cübbesini giydirip, ADÜ bayrağı ile birlikte çiçek takdim etti. ADÜ’nün yeni Rektörü Prof. Dr. Kent ise yaptığı hizmetlerden dolayı görev süresi dolan Aldemir’e teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Konuşmasına ’devlette devamlılığın esası’ ilkesini hatırlatarak başlayan ADÜ’nün yeni Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "İdarede kamu hizmetinin devamlılığı esastır. Üniversiteler eğitim hizmetini yerine getiriyor. Biz bugün bu hizmeti yerine getirmek üzere devraldık. Bu anlamda geçmişteki rektörümüze ve üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana hizmet eden tüm rektörlerimize teşekkür ediyorum. Hepsi üniversitemizin gelişmesi için bir tuğla koymuştur. Kimileri bunu eleştirmiştir, kimleri gereksiz görmüştür ama üniversiteler böyle ilerliyor" diye konuştu.

Tören, iyi dilek ve temennilerde bulunulmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.