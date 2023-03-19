AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgelerinde yürütülen konteyner çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaştı:

"Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları iş birliği ve aziz Milletimizin desteği ile; gece gündüz, aralıksız konteyner üretimi gerçekleştiriyoruz" diyen AFAD, paylaşımında, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarıyoruz. Deprem bölgesinde 246 konteyner kent kuruyoruz. Planlanan 105 bin 404 konteynerden, 26 bin 938 konteynerin kurulumunu tamamladık. Konteynerlerin üretim sürecini de paylaşan AFAD, “Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları iş birliği ve aziz milletimizin desteği ile gece gündüz, aralıksız konteyner üretimi gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.