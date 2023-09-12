Türkiye, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş ülke Libya’ya yardım elini uzatan ilk ülke oldu.ANKARA (İGFA) - Dost ve kardeş ülke Libya’ya arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam ediyor.

11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden tek Türk'ün kardeşi Mehmet İbiş konuştu... 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden tek Türk'ün kardeşi Mehmet İbiş konuştu...

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla, AFAD’ın arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini Libya’ya ulaştırdıklarını duyurdu.

Bakanlık, Hava Kuvvetleri'ne ait üçüncü uçakla AFAD ekiplerini Libya’ya ulaştırmak üzere Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan yaptığı sevkiyata ilişkin görüntüleri de paylaştı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1701529058041835809