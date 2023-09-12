Türkiye, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş ülke Libya’ya yardım elini uzatan ilk ülke oldu.ANKARA (İGFA) - Dost ve kardeş ülke Libya’ya arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla, AFAD’ın arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini Libya’ya ulaştırdıklarını duyurdu.

Bakanlık, Hava Kuvvetleri'ne ait üçüncü uçakla AFAD ekiplerini Libya’ya ulaştırmak üzere Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan yaptığı sevkiyata ilişkin görüntüleri de paylaştı.