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MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, AFAD Manisa İl Müdürlüğü görevinden AFAD Geçici Barınma ve Lojistik Depo Yönetimi Daire Başkanlığı görevine atanan Güray Karakaya'yı makamında ağırladı. Genel Müdür Aslay, Karakaya’ya yeni görevinde başarılar diledi.MANİSA (İGFA) - AFAD Manisa İl Müdürlüğü görevinden AFAD Geçici Barınma ve Lojistik Depo Yönetimi Daire Başkanlığı görevine atanan Güray Karakaya, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay’ı ziyaret etti. Genel Müdür Burak Aslay, Karakaya’ya yeni görevinde başarılar diledi.

“BİRLİKTE MANİSA’YA HİZMET ETTİK” MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “AFAD Manisa İl Müdürlüğü görevinden AFAD Geçici Barınma ve Lojistik Depo Yönetimi Daire Başkanlığı görevine atanan Güray Karakaya’ya göstermiş olduğu nezaketten dolayı teşekkür ediyorum. Kendileri ile güzel bir iletişim ve işbirliği halinde olduk. Birlikte Manisa için hizmet vermek bizler için büyük mutluluktu. Yeni görevinin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.