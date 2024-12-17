AFAD Başkanı Vali Okay Memiş başkanlığında Hatay’dan hareket eden ekipler Şam’da bulunan Sednaya Hapishanesi'ne ulaştı. AFAD, Şam Büyükelçiliği'nin koordinasyonundaki çalışmaları videolu olarak paylaştı.ANKARA (İGFA) - AFAD'ın Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde başlattığı arama kurtarma çalışmaları, 120 personel, 4 arama köpeği ve 43 araçla sürüyor.

Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için gönderilen AFAD ekipleri, bölgeye intikal ederek çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürürken, kurumdan videolu paylaşım yapıldı.

Uzman ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda; duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı ve sismik akustik dinleme cihazı gibi tüm teknik imkan ve ekipmanlar kullanıldığı gözlenirken, insani yardımdan, arama kurtarmaya tüm ihtiyaçlarında Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edildiğinin mesajı verildi.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1868900423014502802