İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir’de yoğun şekilde hissedildi. AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)’nı devreye sokarken, şu an için can kaybı veya yıkım ihbarı bulunmadığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Saat 12:49’da Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde yaşanan ve sarsıntıların sürdüğü İstanbul'daki depremlerle ilgili AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, depremin İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerinde yoğun bir şekilde hissedildiği belirtildi.

Depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alındı ve tüm afet grupları temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Merkezi’nde toplandı. İlgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, şu an itibarıyla herhangi bir can kaybı veya yıkım ihbarı bulunmadığı kaydedildi.

AFAD, gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurarak, vatandaşlardan resmi açıklamalara itibar etmelerini ve olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Yetkililer, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ve herhangi bir olumsuz durumda kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1915004213295276083

Öte yandan AFAD, bu açıklamayı yaptıktan sonra yeni bir deprem daha kaydetti.

Merkezüssü Büyükçekmece olan saat 14.50'de kaydedilen deprem, 3,8 büyüklüğünde ölçüldü. Depremin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı bildirildi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1915011912464470142