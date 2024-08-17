Diyarbakır'da görevli İçişleri Bakanlığı AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler keşif müdahale timi, "Her mevsim ve koşulda müdahale" ilkesiyle bunaltıcı sıcakta da hareket kabiliyetini sınırlayan ekipman içerisinde eğitim görüyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Diyarbakır'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri eğitimlerini aksatmıyor.

Sorumluluk bölgesinin yanı sıra ülke genelinde deprem başta olmak üzere farklı afetlerde görev alan ekipler için hizmet içi teorik ve uygulamalı eğitimler, tüm zorlu koşullarda görev yapacakları şekilde planlanıyor.

Afet öncesi hazırlık eğitimleri için tehdit türüne ve derecesine uygun kıyafeti giyinen ve yaşam tüplerini donanan ekipler, hareket etmelerini zorlaştıran bu ekipman içerisinde kavurucu sıcaklıkta da eğitimlerini sürdürüyor.

AFAD ekiplerinin, "KBRN" olarak kodlanan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı aldığı eğitimler "sıfır hata" ve "maksimum kabiliyet" ilkesiyle uygulanıyor.