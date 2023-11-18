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Meteoroloji, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İçanadolu ve Güney Doğu Anadolu'da bulunan tüm illere kuvvetli yağış, sel, fırtına uyarısında bulundu. Yurdun Doğu Karadeniz hariç tüm bölgelerinde yoğun yağış bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Iğdır ve Van çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının güney ve batı bölgelerde yağışla birlikte hissedilir derecede (2 ila 10 derece) azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde lodosla birlikte 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı zamanla Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Marmara ve Ege'de fırtına, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Ege'de fırtına, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (80-100 km/saat)şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat zaman zaman 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kıyı Ege'de, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de sabah saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli (60-80 km/saat)yer yer fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Eskişehir, Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar olmak üzere bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli (60-80 km/saat) yer yer fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır ve Van haricinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’de tam fırtına; Doğu Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, gece saatlerinde yer yer 8 ila 10; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 7 gece saatlerinde yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5 m, yer yer 4,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, , kuvvetli sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan , öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, 5 ila 7, kuzeyi güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 öğle saatlerinden sonra 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.