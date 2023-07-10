AFAD, ülke genelinde üç gündür farklı şehirlerde yaşanan sel ve baskınlarda büyük gayret ve özveriyle görev yapan tüm kurumların personelleri ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllere teşekkür etti.ANKARA (İGFA) - AFAD, yaşanan sel ve baskınlarının ardından büyük bir gayret ve özveri ile görev yapan tüm kurumların personeline, sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllülere teşekkür ederken, devletin tüm imkanları ile milletin yanında olduğunu belirtti.

Meteorolojinin uyarı verdiği illerde Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine Mesaj formu ile bilgilendirme yapıldığını kaydeden AFAD, aşırı yağışlar sonucu toplamda 2 bin 515 ihbar alındığı, çalışmalara destek vermek üzere bölgeye 449 arama kurtarma, 25 dalgıç olmak üzere toplam 4.328 personel, 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirildiğini belirtti.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1678427104730398721

Yağışlar sonrası mahsur kalan 23 vatandaşın helikopterler ile, 570 vatandaşın bot ve iş makineleri ile kurtarıldığı kaydedildi.

Zonguldak, Bartın ve Rize illerine AFAD Başkanı, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Genel Müdür, 4 Daire Başkanı ve 2 İl Müdürü çalışmaları koordine etmek amacıyla görevlendirildiği kaydedildi.

BARTIN

• Yağışlar 08.07.2023 akşam saatlerinde tarihinde başlamış, Bartın Arıt Beldesi 201 kg, Amasra ilçesi 183 kg, Bartın Merkez’e 139 kg yağış düşmüştür.

• Bölgede yağışlar devam etmekte olup 588 ihbar bildirilmiştir.

• İl genelinde 3.333 personel, 80 motopomp, 170 iş makinası, 4 çamur pompası, 13 dalgıç pompa, 1 helikopter, 156 araç, 20 ambulans, 11 kurtarma botu ve 1 adet mobil ikram aracı çalışmalara devam etmektedir.

• 1.900 Jandarma personeli çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir.

• DSİ’den 596 personel çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir.

• 155 AFAD Gönüllüsü, 40 Yerel Destek Ekibi görevlendirilmiştir.

• Aşırı yağışlar sonucunda olay bölgesine toplam 62 (JAK/SAK) personel görevlendirilmiştir.

• Merkezde ve Ulus ilçesinde toplam 61 yerleşim yerine enerji verilememektedir.

• İl genelinde 26 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu ve 32 farklı noktada heyelan meydana geldiği bilgisi alınmıştır.

• Ekiplerce 126 vatandaşımız helikopter, bot ve iş makinaları ile kurtarılmıştır.

• Kurucaşile ilçesinde 3, Amasra ilçesinde 1 ve Merkez ilçede 25 kişi olmak üzere toplam 29 kişi tahliye edilmiştir. Kurucaşile ilçesinde tahliye edilen 3 kişi sosyal tesislerde misafir edilmektedir.

• Amasra tüneli geçici olarak kapatılmış, Bartın Abdipaşa yolu, İnkum Mugada yolu, İnkum -Karasu yolu kapatılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

• Bartın- Karabük yolu, Bartın- Zonguldak yolu ve Boğaz girişi İnkum yolu boğaz mevki ve Karasu yol ayrımından kapalı olduğu bilgisi alınmıştır.

• Toplam 51 konumda 29 hasar giderilmiş, 22 konumda ise çalışmalar devam etmektedir.

https://twitter.com/Yunus_Sezer_/status/1678354193675960320

ZONGULDAK

• Yağışlar 08.07.2023 akşam saatlerinde tarihinde başlamış, Zonguldak Radar Sahası 232,2 kg, Beycuma Beldes’ne 201,2 kg yağış düşmüştür.

• Alınan ihbar sayısı 890 olup gelen ihbarlara AFAD ve İtfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir.

• Zonguldak Valiliği bünyesinde 348 araç, 5 bot ve 1.117 personel ile olay bölgesinde çalışmalara devam edilmektedir.

• Arama kurtarma ekipleri tarafından 7 kişi mahsur kaldığı yerden kurtarılmıştır.

• Devrek İlçesinde 98, Gökçebey ilçesinde 40 kişi olmak üzere toplam 138 kişi tahliye edilerek yurtlara yerleştirilmiştir.

• İl genelinde 9 bölgede çalışma yapılmış olup 4 bölgenin ulaşıma kapalı olduğu ve 5 bölgenin yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açıldığı bilgisi alınmıştır.

• Çaycuma-Bartın karayolu ulaşıma kapalıdır.

• İl Özel İdaresince 124 adet köyde 99 personel ve 45 iş makinası ile çalışma yapılmış olup 224 km köy yolu ve 12 adet köprü hasar görmüştür.

• Zonguldak Gökçebey ve Devrek Devlet Hastaneleri’nde yoğun yağışlar sonrası su baskını meydana geldiği, acil servislerin kullanım dışı kaldığı, tedavisi devam eden 7 kişinin başka hastanelere sevk edildiği bilgisi alınmıştır.

• 38 ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personeli bölgeye sevk edilmiştir.

• İl genelinde 1700 arılı kovan, 200.000 kanatlı hayvan, 8 büyükbaş hayvanın ve 2000 adet sera ve 37000 dekar ekili dikili alanın zarar gördüğü tespit edilmiştir.

DÜZCE

• Düzce il genelinde dün sabahtan bu yana devam eden yoğun yağışlar sonrası Yığılca ilçemize 250,7 kg/m, Çilimli ilçemize 144 kg/m, Akçakoca ilçemizde 90,7 kg/m ve merkez ilçemize 98,2 kg/m yağış düşmüştür.

• Alınan ihbar sayısı 252 olup AFAD ve belediye ekiplerince müdahale edilmektedir.

•Merkezde 4 köy, Yığılca İlçesinde 15 köy olmak üzere 19 köyde elektrik kesintisi bulunmaktadır.

• Yığılca ilçesinde 24 köy yolu ulaşıma kapalıdır. Heyelan nedeniyle kapalı olan köy yollarında açma çalışmaları devam etmektedir.

• 96 tarım işçileri tahliye edilerek merkez KYK yurdunda misafir edilmekte olup, 474 vatandaşımız güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisi alınmıştır.

• Düzce ilinde alınan bilgiye göre toplam 397 personel ve 208 araç sahada çalışmaktadır.

ORDU

• İl genelinde aralıklarla devam eden kuvvetli yağmur sonucunda Fatsa ilçesinde 85,9 kg, Perşembe ilçesine 122 kg yağış düşmüştür.

• 08.07.2023 tarihinde Ordu ili Fatsa, Altınordu ve Merkez ilçelerinde aşırı yağışlar meydana gelmiştir.

• İl genelinde 26 farklı bölgede heyelanın meydana geldiği, Ordu-Giresun Sahil Yolu’nun kapalı olduğu bilgisi alınmıştır.

• Alınan ihbar sayısı 601 olup ihbarlara AFAD, İtfaiye, Emniyet, Jandarma ve Belediye ekipleri tarafından müdahale edilmektedir.

• Bölgede mahsur kalan 5 vatandaşımız kurtarılmıştır.

• Altınordu Merkezinde su basan işyerlerini temizlemek üzere toplam 85 personel sahada görev yapmaktadır.

• Ordu Büyükşehir Belediyesi 822 personel ve 290 iş Makinası ile kırsal bölgelerde yol açma şehir merkezinde işyeri ve konutlardan su tahliyesi çalışmalarına devam etmektedir.

• Altınordu Belediyesi 261 Personel 55 İş Makinası ile su tahliyesi, yol açma ve temizlik çalışmaları ve Karayolları 35 Personel 18 İş makinası ile kapanan yolların ulaşımın açılması için çalışmalara devam etmektedir.

• Defterdarlık 44 personel ile zarar tespit çalışmalarına devam etmektedir. Dün itibarıyla 351 işyeri, 32 konut ve 35 araç toplam 418 zarar tespit yapılmıştır.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1678001180700557315

KASTAMONU

• 112 çağrı merkezinden alınan bilgiye göre 52 ihbar alınmıştır.

• Aşırı yağışlar sonucu tedbir amaçlı Hacı Ahmet köyünde 4 ev, İnebolu Hayrioğlu köyünde 5 hanede yaşayan vatandaşlar yakınlarının yanına tahliye edilmiştir. Şenpazar ilçesinde Azkalaycı köyünde 2 ve Korucak mahallesinde 2 ev tedbir amacıyla tahliye edilmiş olup yaşanacak olumsuzluklara karşı iş makinaları bölgede bekletilmektedir.

• Sel, su baskını için Cide ilçesine Kastamonu AFAD, Ankara AFAD ve İzmir AFAD toplam 16 arama kurtarma personeli, 3 İHH gönüllüsü, 2 pick-up, 2 arama kurtarma aracı, 4 minibüs, 2 bot, 11 motopomp, 1 adet çamur pompası ve 1 adet dalgıç pompa ile ilçeye görevlendirilmiştir.

• Meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda Cide ilçesi ana su hattı zarar görmüş olup ilçe merkezine içme suyu verilememektedir.

• Cide ilçesi Derebucağı köyü yolu ve Cide-Kurucaşile karayolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatılmıştır.

SAMSUN

• 08.07.2023 tarihinde Samsun ili Canik ilçesi ve Çarşamba ilçesinde aşırı yağışlar meydana gelmiştir

• Aşırı yağışlar sonucu Canik ilçesinde ev su baskını, Çarşamba ilçesinde selde kayıp olan vatandaşımızın cansız bedeni bulunmuştur.

• Alınan ihbar sayısı 4 olup ihbarlara Samsun İl AFAD (45 personel, 3 bot), İtfaiye, Emniyet, Jandarma ve Belediye ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir.

• Kapalı yol bulunmamaktadır. Elektrik kesintisi yaşanmamaktadır.

ARTVİN

• 08.07.2023 tarihinde Artvin İl genelinde aşırı yağışlar meydana gelmiştir

• Aşırı yağışlar sonucu ev su baskınları meydana gelmiştir.

• Alınan ihbar sayısı 3 olup ihbarlara Artvin İl AFAD (5 personel, 2 bot), Van İl AFAD, İtfaiye, Emniyet, Jandarma ve Belediye ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir.

• Olay bölgesine Van İl AFAD (5 personel, 2 dalgıç, 2 motopomp, 5 pompa 1 bot 1 araç) görevlendirilmiştir.

SİNOP

• Sinop il genelinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı Sinop İl AFAD (9 personel) Ankara İl AFAD (5 personel, 2 motopomp, 2 araç) görevlendirilmiştir.

GİRESUN

• Giresun ili Piraziz ilçesinde aşırı yağışlar sonucu ev, yol (Giresun-Ordu Sahil Yolu)su baskınları, toprak kayması, kaya düşmesi ve mahsur kalma meydana gelmiştir.

• Alınan ihbar sayısı 5 olup belediye ekiplerince müdahale edilmektedir.

• Mahsur kalan 3 vatandaş AFAD ekiplerince kurtarılmıştır.

BOLU

• Bolu il genelinde aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

• Alınan ihbar sayısı 77 olup ihbarlara AFAD ve jandarma ekipleri tarafından müdahale edilmektedir.

• Bolu Valiliği bünyesinde 138 araç, 4 motopomp ve 437 personel ile olay bölgesinde çalışmalara devam edilmektedir.

• 51 sel/su baskını, 30 mahsur kalma, 6 heyelan, 6 istinat duvarı çökmesi ve 2 Trafik kazasına müdahale edilmiş olup ekipler sahada çalışmalarına devam etmektedir.

• Aşırı yağışlardan etkilenen 37 kişi yurt ve kamu misafirhanelerine yerleştirilmiştir.

• Aşırı yağışlar sonucu Mengen-Pazarköy yolu ulaşıma kapanmıştır.

• Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldığı bilgisi alınmıştır.

• Yeniçağ-Eskiçağ-Zonguldak yolu ulaşıma kapanmıştır.

• karşı Aksaray İl AFAD’dan ve Niğde İl AFAD’dan personel ve motopomp görevlendirmesi yapılmıştır.

KARABÜK

• Karabük ili ve ilçelerinde aşırı yağışlar nedeniyle 112 çağrı merkezine 26 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır.

• An itibarıyla Yenice ilçesi Kayadibi Köyü Cami mevkiinde 3 vatandaşın yol çökmesi nedeniyle mahsur kaldığı kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi alınmıştır.

• Gökçebey-Yenice yolunun sel hasarları nedeniyle trafiğe kapandığı bilgisi alınmıştır.

• Kayadibi köyünde su baskını olduğu olay bölgesine 1 AKT aracı ve 3 personel sevk edilmiş olup 3 evin tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

RİZE

• Rize il genelinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Rize İl AFAD (57 personel, 1 bot) teyakkuz halinde beklemektedir.

TRABZON

• Trabzon ili ve ilçelerinde aşırı yağışlar nedeniyle 112 çağrı merkezi tarafından 17 ihbar alındığı bilgisi alınmıştır.

• Trabzon il genelinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Trabzon İl AFAD (22 personel, 1 bot) teyakkuz halinde beklemektedir.

• İl genelinde elektrik ve su kesintisi yaşanmamaktadır.

• Kapalı yol bulunmamaktadır.