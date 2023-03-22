İzmit Belediyesi atölyeleri, deprem bölgesi için mobilya üretimine devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, deprem bölgesinde kurulan Çadır Yaşam Alanları için masa ve sandalye imalatına devam ediyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından tüm gücüyle destek çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, atölyelerinde üretime devam ediyor.

Tuvalet ve duş kabini gibi bölgenin en büyük ihtiyaçlarına katkı sunan atölyelerde ayrıca masa ve sandalye imalatları da devam ediyor. İmalatı tamamlanan mobilya ve duş kabinleri kısa süre içerisinde deprem bölgesine doğru yola çıkacak.