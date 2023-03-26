Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki öğrencilerin TRT EBA içeriklerine erişimlerini sağlamak için konteynerlere 15 bin televizyon kurulduğunu söyledi.ANKARA (İGFA)- Milli Eğitim Bakanlığı'nca deprem felaketinin yaşandığı illerdeki öğrencilerin eğitimlerini TRT EBA ile desteklemek amacıyla konteynerlere yapılan televizyon kurulumu artarak devam ediyor.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Mahmut Özer, Malatya'da konteyner kentte yaşayan bir anne ile oğlu Mehmet Han'ın görüşlerine yer verilen videoyu da paylaşarak, "Mehmet Han gibi nice evladımız bir yandan okuluna devam ederken ev ortamında da eğitimlerini kesintisiz sürdürsün diye konteynerlere 15 bin televizyon kurduk. Her yerde ve her koşulda eğitim önceliğimiz, çocuklar geleceğimiz..." ifadelerini kullandı.