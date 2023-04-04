Bursa Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca deprem bölgesinde kurduğu iftar ve sahur sofralarıyla depremzede vatandaşlara her gün sıcak yemek ikram ediyor.BURSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, Ramazan Ayı’nda da gönül sofraları kurarak depremzede vatandaşlara iftar ve sahur yemeği dağıtıyor.

Depremin ilk yaşandığı günlerden itibaren farklı noktalarda kurduğu aşevlerinde sıcak çorba dağıtımı yapan Osmangazi Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan Ayı boyunca Gaziantep’in İslahiye ve Hatay’ın Antakya ilçesinde her gün 4 bin kişilik iftar ve sahur yemeği dağıtıyor.

İslahiye ve Antakya’da vatandaşlarla birlikte iftar ve sahur yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ramazan’ın kardeşlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, “Asrın felaketinin yaşanmasının ardından Osmangazi Belediyesi olarak ekiplerimiz ve araçlarımızla bu bölgede çalışmalara başladık. İslahiye’de 100 hanelik prefabrik konutlar inşa ediyoruz. Ramazan ayının bereketini de buradaki vatandaşlarımızla birlikte paylaşıyoruz. İftar ve sahur sofralarında bir araya gelerek, sohbet etme imkânı buluyoruz. Ramazan süresince İslahiye ve Antakya’da her gün 4 bin kişilik iftar ve sahur yemeği ikram ediyoruz. Bu mübarek ayda deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanındayız. İnşallah, bu zorlukları hep birlikte atlatacağız.” diye konuştu.