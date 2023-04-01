Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalı hayırseverlerin de katkılarıyla Hatay’da 3 ayrı noktaya kurduğu iftar çadırlarında her gün 2 bin kişiye iftar ve sahur yemeği veriyor.BURSA (İGFA) - Asrın felaketinde Hataylıların yaralarını sarmak için yoğun mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın manevi iklimini Hatay’da da yaşatıyor. Bursa’da Fevzi Çakmak Caddesi Otoparkı ve Emirsultan Meydanı’nda geleneksel iftar programlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın Narlıca Mahallesi’nde 3 ayrı noktaya iftar çadırları kurdu. Balkantürksiad ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği başta olmak üzere hayırseverlerin sponsorluğunda düzenlenen iftarlarda depremzede vatandaşlar da Ramazan manevi hazzını yaşama imkanı buluyor.

Devlet millet el ele

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yemeğe sponsor olan Balkantürksiad Başkanı Fatih Şakir ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreteri Ahmet Recep Tekcan ile birlikte orucunu iftar çadırında depremzedelerle birlikte açtı. Türkiye’nin iki ayrı depremle sarsıldığını ancak devlet millet el ele yaraların sarılmaya çalışıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Ramazan’ın bereketini depremzede vatandaşlarımızla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Bursa merkezde devam eden iftar programlarımızın yanında Hatay’da da 3 ayrı noktada her gün 2 bin kişiye iftar ve sahur yemeği veriyoruz. Ben özellikle Balkantürksiad ailesine, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne, Samsun Makine’ye, Ergünler İnşaat’a ve sayamadığım tüm sponsorlarımıza yürükten teşekkür ediyorum. Her birinden Allah razı olsun. İnşallah devlet millet elbirliğiyle yaraları sarmaya devam edeceğiz. Ve nasip olursa o eski güzel günlere hep birlikte erişeceğiz” dedi.

Başkan Aktaş, iftar yemeğinin ardından çeşitli oyuncaklar dağıttığı çocuklarla sohbet etti.