Hayata Destek Derneği, afetin üzerinden üç ay geçmesine rağmen bölgede temiz su ve hijyene erişimin hala yeterli olmadığının altını çiziyor.İSTANBUL (İGFA) - Hayata Destek Derneği, yaz aylarının gelmesiyle birlikte afet bölgesindeki yeni ihtiyaçlara dikkat çekiyor.

Afetten etkilenen kişilerin ihtiyaçlarına erişebilmeleri için insani yardım çalışmalarını sürdürürken, bölgenin ihtiyaçlarını acil durum raporlarıyla belgeliyor.

Hayata Destek Derneği’nin bölgede yaptığı ihtiyaç analizleri, bölgedeki temiz su ve hijyene ihtiyacın devam ettiğini gösteriyor. Üstelik yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan sıcaklıklar da temiz suya ihtiyacın önemini artırıyor.

Dernek, su ihtiyacını karşılamak için Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta su depoları, tuvalet ve duş üniteleri kurmaya devam ederken, kullanım suyunu içme suyuna çevirmeye yarayan arıtma sistemi ve duş ünitelerinin sıcak su ihtiyacını karşılayan güneş panelleri gibi inovatif çözümleri de sahada uygulamaya başladı.

Bölgedeki incelemelere katılan Hayata Destek Derneği İletişim Uzmanı Gözde Kazaz, “İnsani yardım kurumları deprem bölgesinde barınma, hijyen ihtiyaçları, temel gıda ve içme suyu, ev eşyası, ruh sağlığı ve psikososyal destek yani günlük yaşamdaki temel her türlü ihtiyacı afetten etkilenen kişilere sağlamak için çalışmaya devam ediyor. Hayatın ‘normal’e dönmesi içinse hâlâ hayli vakit var gibi görünüyor” diyor. Kazaz, barınma alanlarında yaşayan kişiler için her geçen gün yeni ihtiyaçların doğduğunu belirterek “Yaptığımız incelemelerde kadınlar ve kız çocukları için ayrılmış alanların yetersiz olduğunu görüyoruz. Ergenler, yaşlılar, bekâr kadınlar, hane reisi kadınlar ve engelli kadınlar da dâhil olmak üzere kadın ve kız çocuklarının özel ihtiyaçları devam ediyor. Kalabalık ailelerin yaşamak zorunda olduğu çadırlarda kadınlar için mahremiyet ihlalinden toplumsal cinsiyet temelli şiddete varan güvenlik riskleri bulunuyor. Öte yandan, sahadaki acil durum ekiplerimizden gelen bilgiler, ev içi yükün çadırlarda da kadınların ve kız çocuklarının üzerinde kaldığını, yaşanan travmaların katmerlendiğini gösteriyor” diye konuştu.