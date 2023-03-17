Türkiye Bankalar Birliği (TBB), deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren bankaların 16 Mart 2023 itibarıyla şube, ATM ve geçici hizmet birimlerinin sayısı hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.ANKARA (İGFA) - Bankacılık sektörü, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ediyor.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren bankaların son durumları kamuoyuyla paylaşıldı.

911 şubeden 625’i hizmet verdiğini duyuran TBB, 4 bin182 ATM’nin 3 bin 440’ı aktif olduğunu, bölgede 66 mobil şube ve 70 konteyner banka şubesinin hizmet verdiğini ve bu kanalların yanı sıra, 13 geçici hizmet noktasında müşterileri taleplerinin karşılandığını açıkladı.

9 Mart - 16 Mart arasındaki son hafta çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren TBB; toplam 6 şube, 17 konteyner şube ve 19 ATM daha hizmet verebilir hale getirildiğini, kalıcı şube ve konteyner şubelerin devreye girmeleri dolayısıya mobil şube sayısının da 5, geçici hizmet noktasının ise 14 adet azaldığı vurgulandı.

Bir ay içerisinde toplam 116 şube, 182 ATM ve 84 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girdiğinin altı çizilen açıklamada, şube, ATM, mobil ve geçici hizmet birimleri hakkında il bazındaki veriler de paylaşıldı.