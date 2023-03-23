Türkiye’nin ilk yerli bebek devam sütü markası olan Bebevit, 11 ili etkileyen deprem bölgesine 40 bin adet bebek maması gönderdi.İSTANBUL (İGFA) - Bebevit’in bağlı olduğu çatı şirket Santasya İlaç ve Kozmetik A.Ş. Genel Müdürü Tekin Akkoyun, depremin hemen ardından bölgedeki bebeklerin beslenme ihtiyaçlarına destek olabilmek için 40 bin adet Bebevit devam sütlerinden gönderdi.

Türkiye’nin ilk yerli bebek devam sütünü ürettiklerini ifade eden Akkoyun, 2020 yılında Manisa’daki Kulalac Laboratuvarları’nda üretime başladığımız Bebevit markamızla uluslararası standartlara uygun, yüksek kaliteli bebek sütü ve devam sütü ürettiklerini belirterek, Kaliteli üretimin yanında dışa bağımlılığı azaltıp mamalardaki yüksek fiyat bandını düşürerek her bütçeye uygun mama üretimi gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca yerli ve kaliteli üretim yapmayı bir sorumluluk olarak görmekteyiz” diye konuştu.