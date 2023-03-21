İzmit Belediyesi ve İnner Wheel Türkiye Derneği arasında afet bölgesindeki YKS ve LGS’ye hazırlanan gençlerin eğitimleri için protokol imzalandı. Eğitimleri, Türkiye Akademi çatısı altında hizmet veren Çınar Akademi eğitmenleri verecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve İnner Wheel Türkiye Derneği arasında afet bölgesindeki YKS ve LGS’ye hazırlanan gençlerin eğitimleri için protokol yapıldı. Yapılan protokol kapsamında Adıyaman ve Kahramanmaraş’a eğitim konteynerleri yerleştirilecek. Konteynerler ve konteynerlerde kullanılacak tüm malzemeler İnner Wheel Türkiye tarafından karşılanırken dersler İzmit Belediyesi Çınar Akademi eğitmenleri tarafından verilecek. Eğitimler Türkiye Akademi modeliyle gerçekleştirilecek.

Protokol imza törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra İnner Wheel Türkiye adına toplantıya katılan 242. Bölge Başkanı İlay Yılmazlar, İnner Wheel Türkiye 242. Bölge Burçak Bilgisu Türk, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, İzmit Belediyesi Çınar Akademi Sorumlusu Burcu Dursun katıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, güzel bir protokole imza attıklarını belirterek, "Özellikle eğitimde fırsat eşitliğini önemsiyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. İstedik ki bu çalışmalar özellikle deprem bölgesindeki çocuklarımıza ve kadınlarımıza faydalı olsun. Daha önce tüm İzmitlilerin bildiği gibi Çınar Akademi’yi hayata geçirmiştik. Özellikle Sarıyer Akademiyle iş birliği yaparak Sarıyer Akademi modelini Çınar Akademi modeli olarak İzmit’te uygulamaya başlamıştık. O bölgedeki çocuklarımıza el uzatmak istedik. Bu çerçevede yollarımız inner wheel Türkiye ile kesişti. Onlarla güzel bir protokole imza atıyoruz" diye konuştu.

Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi'ne ait Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta bulunan çadırkentlerdeki yaşam alanlarına adının Türkiye Akademi olacağı lise ve üniversite sınavlarına girecek olan öğrencilere eğitim desteklerinin sağlanacağı dersliklerin bağışı ve tefrişi bağlamında kendilerine destek vereceklerini ifade etti.