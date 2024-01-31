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Türk Telekom ve Kızılay arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle; lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler başta olmak üzere, depremden etkilenen öğrencilere yönelik eğitime destek projesi başladı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom ve iştiraki Sebit ile Kızılay arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, depremden etkilenen illerde eğitime destek projesi başlatıldı.

Türk Telekom, Kızılay tarafından ilki Hatay’da hayata geçirilen ‘100. Yıl Kütüphaneleri’ projesine iştiraki ve Türkiye’nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit ile teknoloji ve eğitim desteği sunmaya başladı.

Yapay zekâ teknolojisiyle sınavlara hazırlanmada kişiye özel akıllı çalışma programları sunan Sebit ürünleri Vitamin LGS ve Raunt ile öğrencilerin ders ve sınav başarıları artırılarak hedeflerine ulaşabilmeleri amaçlanıyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Deprem bölgesinde öğrenimini sürdüren çocuklarımıza uygun bir ders çalışma ortamı sağlamak için bu kütüphaneleri açıyoruz. 100. Yıl Kütüphanelerinin duyurusunu yaptığımızda tüm Türkiye’ye bir çağrı yapmıştık. Bu çağrımıza cevap veren Türk Telekom’la iş birliğimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımıza güzel şartlara sahip çalışma ortamları oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. En önemlisi kütüphanelerimizde 44 kişinin oturup çalışabileceği şekilde sessiz çalışma ortamları, ders çalışma kaynakları, bilgisayar, yazıcılar, kaynak araştırması yapabilecekleri imkanları var. Bu şekilde dönem dönem derslerle de destekleyebileceğimiz bir ortam oluşturmuş oluyoruz. Bu yardımları gerçekleştirmemize vesile olan Türk Telekom yöneticilerine, desteklerini sürdüren yardımsever halkımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ise ilki Hatay’da başlatılan projenin hayata geçeceği her ilde desteği, hem güçlü internet altyapısı ile hem de öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik donanım ve eğitim materyalleri ile sürdüreceklerini kaydetti.